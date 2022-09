League of Legends: il cosplay di Caitlyn da melamori.cosplay ricorda Arcane

League of Legends continua a rappresentare una fonte d'ispirazione importante per le cosplayer, in particolare con il successo raggiunto dalla serie Arcane di Netflix, come vediamo in questo caso con l'ottimo cosplay di Caitlyn da parte di melamori.cosplay.

Caitlyn è diventata uno dei soggetti preferiti da parte della modella in questione, e anche in questo caso l'interpretazione si dimostra piuttosto fedele, nel costume e nella caratterizzazione generale, ma soprattutto al personaggio visto nella serie Netflix Arcane, più che al corrispettivo videoludico di League of Legends.

D'altra parte, la serie è fortemente basata sui personaggi originali del gioco e ne riprende i tratti generali con una maggiore caratterizzazione impartita dalla sceneggiatura. Caitlyn emerge come un personaggio complesso e sfaccettato più di quanto non avevamo visto in precedenza, molto affascinante e caratterizzato da un rapporto particolare con Vi.

Proprio questa personalità forte e determinata appare chiaramente anche nella foto di melamori.cosplay, che fa emergere però anche la freddezza della ragazza per quanto riguarda la capacità in combattimento, incentrata sulla precisione e le abilità di mira, trattandosi di una tiratrice scelta.

Tratti del viso, capigliatura e costume sono riprodotti in maniera davvero convincente e lo "sceriffo di Piltover" sembra prendere vita in queste foto di melamori.cosplay.



