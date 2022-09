Dopo Elden Ring, Armored Core 6 sembra proprio essere il prossimo gioco FromSoftware

Si rafforza l'idea che Armored Core 6, o quello che sarà il titolo del nuovo capitolo della serie, sia il prossimo gioco a uscire da FromSoftware dopo Elden Ring, considerando che alcuni annunci di lavoro contengono elementi facilmente riconducibili a tale franchise.

Tra gli annunci di lavoro pubblicati da FromSoftware si trovano infatti riferimenti alla capacità di disegnare elementi meccanici in stile "mecha", cosa che rimanda chiaramente a robot e veicoli fantascientifici come quelli su cui si basa la serie Armored Core.

Armored Core: Verdict Day, un'immagine

In particolare, nell'annuncio su un character designer, il riferimento è diretto alla necessità di occuparsi di "design su ampio raggio riferiti a personaggi e mecha".

Un altro annuncio fa riferimento a "mecha design", in generale dimostrando come i mech abbiano un ruolo di una certa importanza nel nuovo progetto in sviluppo. D'altra parte, non è la prima volta che si parla di un ritorno di Armored Core da parte di FromSoftware, a interrompere la lunga striscia di souls-like prodotti dal team nipponico, dopo Elden Ring e gli altri.

Lo scorso gennaio strano spuntate quelle che sembravano essere delle prime immagini sul nuovo capitolo, sebbene molto confuse, mentre a luglio un altro indizio al riguardo era emerso attraverso il sito ufficiale del team. A questo punto attendiamo eventuali conferme, con qualcosa che potrebbe arrivare anche per i Video Game Awards, considerando che il TGS 2022 ormai è passato senza informazioni al riguardo.