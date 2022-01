Armored Core: le prime immagini presunte emerse online

Emerse online le prime immagini, o presunte tali, del nuovo Armored Core di FromSoftware, progetto che dovrebbe seguire all'ormai imminente Elden Ring. Si tratta di sedici scatti, purtroppo non facilmente leggibili, vuoi per le dimensioni, vuoi per alcune strisce bianche orizzontali, messe probabilmente per non rendere individuabile il ladro di immagini.

Presunte immagini del nuovo Armored Core

Come potete vedere, gli scatti mostrano degli scenari abbastanza tipici per la serie, con dei grossi mech che combattono in scenari futuristici, tra basi, siti estrattivi e città. Alcune immagini sembrano essere degli artwork, o quantomeno avere lo scopo di mostrare alcuni degli ambienti in cui ci troveremo a operare.

Naturalmente non diamo per scontato che siano vere. La fonte della fuga di notizie sul nuovo Armored Core sembra essere abbastanza autorevole, visto che è la stessa che svelò in anticipo Bloodborne, ma è meglio non cantare vittoria troppo presto e attendere un annuncio ufficiale.

Nel frattempo possiamo guardare le immagini, che comunque mostrano un gioco che immaginiamo tutti gli appassionati di mech e fantascienza vorrebbero poter giocare.