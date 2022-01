Twisted Metal reboot su PS5 non più in sviluppo presso Lucid? Sony avrebbe cambiato team

Sembra che il reboot di Twisted Metal attualmente in sviluppo abbia subito un netto cambio di guida, in base a quanto riferito da VGC a partire da alcune fonti interne non meglio identificate, con la rimozione del progetto dalle mani di Lucid Games per affidarlo a una altro team, ancora non definito.

Le prime voci sul rilancio di Twisted Metal, che dovrebbe peraltro corrispondere anche alla produzione e uscita prossima di una serie TV basata sul franchise, parlavano di un gioco in sviluppo presso Lucid Games, il team responsabile di Destrucion AllStars, ma secondo queste misteriose fonti interne la compagnia avrebbe deciso di cambiare i piani e spostare i lavori da Lucid a un altro team.

Dovrebbe trattarsi di un team interno ai PlayStation Studios: considerando i vari impegni noti o supposti, le squadre più indicate per portare avanti un compito del genere potrebbero essere Firesprite o Sony London, rimanendo nell'ambito del Regno Unito, ma queste al momento sono solo supposizioni.

Twisted Metal, il reboot cambia autore

Non sono noti i motivi per un cambiamento del genere, ma secondo alcune indiscrezioni è possibile che i risultati non esaltanti fatti registrare da Destruction All-Stars abbiano rappresentato un fattore determinante per la scelta di Sony, in attesa di ulteriori delucidazioni.

A questo punto attendiamo di saperne di più, considerando che del nuovo Twisted Metal non si è ancora visto nulla. Nel frattempo, la serie TV è stata annunciata ufficialmente già dal 2019 ed è in produzione presso Sony PlayStation Productions, con sceneggiatura ad opera di Rhett Reese e Paul Wernick, autori di Deadpool e Zombieland. Il protagonista sarà Anthony Mackie, veterano della serie Marvel Avengers.