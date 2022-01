Classifica delle acquisizioni dell'industria dei videogiochi: Zynga prima, Zenimax solo terza

La classifica delle più grandi acquisizioni dell'industria dei videogiochi è uno specchio decisamente spietato sull'andamento dell'industria dei videogiochi. Al primo posto troviamo Zynga, acquisita da Take-Two per 12,7 miliardi di dollari (l'acquisizione non è in realtà ancora definitiva, ma consideriamola come tale, a meno che non arrivino offerte migliori nei prossimi giorni), lì dove la tanto chiacchierata acquisizione di Zenimax da parte di Microsoft risulta essere solo terza, con 7,5 miliardi di dollari.

Classifica delle più grandi acquisizioni dell'industria dei videogiochi per valore in dollari:

Zynga (acquisita da Take-Two) - 12,7 miliardi di dollari Supercell (acquisita da Tencent) - 10,2 miliardi di dollari ZeniMax (acquisita da Microsoft) - 7,5 miliardi di dollari King (acquisita da Activision) - 5,9 miliardi di dollari Moonton (acquisita da ByteDance) - 4,0 miliardi di dollari Mojang (acquisita da Microsoft) - 2,5 miliardi di dollari Glu (acquisita da Electronic Arts) - 2,4 miliardi di dollari Oculus (acquisita da Meta) - 2,0 miliardi di dollari

Come potete vedere, il settore mobile risulta essere quello trainante. Di otto posizioni, ben sei riguardano realtà molto forti in ambito mobile, con solo ZeniMax e Oculus che guardano a mercati differenti.

Paradossalmente si è parlato più della terza in classifica che di tutte le altre messe insieme, tanto per far capire la distanza che ormai passa tra il mercato tradizionale e quello generale, con il primo che pretende di rimanere chiuso nelle sue dinamiche storiche, quasi non accettando la realtà.