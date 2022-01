Armored Core: un nuovo gioco From Software emerge da un sondaggio ai giocatori

Armored Core potrebbe essere in sviluppo presso From Software e di prossimo arrivo, in base a un sondaggio diffuso ad alcuni utenti che è stato riportato sul forum ResetEra, di fatto confermando il ritorno della serie nel prossimo futuro.

In base a quanto riferito, il sondaggio (di cui è visibile lo screenshot a questo indirizzo) riporta una descrizione accurata del gioco ed è corredato anche da immagini e un breve video, dunque è chiaro come il progetto sia già in stato avanzato di sviluppo e prossimo all'uscita, nonostante non ci sia stato ancora un annuncio ufficiale al riguardo.

Il gioco è uno sparatutto in terza persona che si basa sull'utilizzo di mech da combattimento, com'è tradizione della serie, e consente di spostarsi all'interno di una mappa molto ampia con ambientazione fantascientifica.

Armored Core: Verdict Day, immagine di uno dei più recenti capitoli della serie

La storia e l'ambientazione sono state create da Hidetaka Miyazaki, ovvero l'autore dei vari Dark Souls, Bloodborne e Elden Ring, essendo in effetti proprio Armored Core la serie con cui il team si è fatto conoscere nel mondo.

La storia si basa sulle lotte per il controllo del Melange, una misteriosa sostanza che può consentire un avanzamento drastico della società umana attraverso netti progressi tecnologici, qualcosa di simile alla Spezia di Dune. In passato, questa sostanza ha provato una catastrofe cosmica sul pianeta Bashtar, ma questa sembra essere tornata in attività dopo la distruzione totale, cosa che spinge diverse forze nel sistema per cercare di capire cosa sia successo e ovviamente sfruttare a proprio vantaggio la sostanza.

Anche sul fronte narrativo, questo gioco dovrebbe offrire una storia complessa e stratificata, ambientata proprio sul pianeta Bashtar, al centro di conflitti e macchinazioni varie, con lo scenario che si preannuncia enorme e post-apocalittico su ampia scala.

Il combattimento tra mech è dinamico e propone scontri a lungo o corto raggio, con la possibilità di utilizzare diverse tipologie di armi ed equipaggiamenti che modificano lo stile e l'approccio alla battaglia, compresi anche strumenti per il "corpo a corpo" come scudi e altro. Grande attenzione, come nei capitoli precedenti, sarà riservata alla costruzione e personalizzazione del mech, che può essere modificato e fatto evolvere in diverse maniere a seconda dei gusti in termini di approccio alla battaglia.

Secondo quanto riportato, le immagini mostrano alcune ambientazioni innevate e tipologie di mech anche molto differenti, tra i quali si distinguono quelli che dovrebbero essere dei boss da sconfiggere. Non è la prima volta che si parla di un probabile ritorno di Armored Core, considerando che anche lo stesso Hidetaka Miyazaki ne aveva parlato, ma si trattava del 2018.