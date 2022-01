South Park: nuovo gioco in sviluppo da Question Games, fondato da ex-sviluppatori di Bioshock

Question Games, studio fondato da sviluppatori che in passato hanno lavorato a Bioshock e Dishonored, sta sviluppando un nuovo gioco di South Park che a quanto pare avrà una modalità multiplayer.

La conferma arriva direttamente dall'account twitter ufficiale dello studio, che ha pubblicato un annuncio lavorativo per la posizione di lead level designer, con il candidato che per l'appunto si occuperà di un nuovo gioco di South Park.

Stando ai dettagli dell'annuncio, apprendiamo che il gioco sfrutterà il motore grafico Unreal Engine 4 e che tra i requisiti richiesti per il candidato è che abbia familiarità con le piattaforme videoludiche moderne (vengono menzionate PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e One) e lavorato ad almeno a un gioco multiplayer, il che sembrerebbe indicare che il South Park di Question Games potrebbe essere incentrato sul multigiocatore o comunque includere una modalità online.

Al momento non è chiaro se il progetto in questione è lo stesso attualmente in lavorazione presso i South Park Studios o se si tratta di un gioco completamente differente.

Question Games è uno studio fondato da sviluppatori che in passato hanno lavorato a Bioshock, Bioshock 2, Bioshock Infinite, Dishonored, nonché a South Park: il Bastone della Verità e Scontri Di-Retti, quindi possiamo aspettarci una certa continuità rispetto ai precedenti giochi con protagonisti Cartman e soci. Lo studio in passato ha realizzato The Magic Circle e The Blackout Club, di cui potrete leggere la nostra recensione.