South Park: nuovo gioco, nuove puntate e 14 film grazie a un accordo fino al 2027

South Park sarà protagonista di un nuovo gioco nonché di nuove puntate per la serie televisiva e ben 14 film grazie a un accordo stretto fra gli autori e Paramount.

Se avete letto il nostro speciale sui 15 migliori episodi di South Park che tutti i fan dovrebbero conoscere a memoria, avete ben presente quali sono le qualità dello show creato da Matt Stone e Trey Parker.

Stando all'Hollywood Reporter, i quattordici nuovi film di South Park saranno disponibili in esclusiva sulla piattaforma streaming Paramount+ con i primi due in arrivo già quest'anno e un rinnovo multi-stagione per la serie animata fino al 2027.

Il giornalista Jason Schreier ha ricordato su Twitter che gli ultimi due videogame dedicati a South Park, ovverosia South Park: Il bastone della Verità e South Park: Scontri Di-Retti, sono stati pubblicati da Ubisoft.

Tuttavia non è chiaro se questo nuovo progetto verrà prodotto anch'esso dalla casa francese oppure se gli autori troveranno un accordo con un publisher differente.