Fortnite: Pinnacoli Pendenti sta per tornare, ecco quando secondo un leaker

Pinnacoli Pendenti, una delle aree più famose e amate di Fortnite sta per tornare per la gioia dei fan di vecchia data del battle royale di Epic Games e il noto leaker Hypex potrebbe aver svelato quando: il 18 gennaio 2022.

Per chi non lo sapesse, Pinnacoli Pendenti è un'area urbana che è stata inaugurata a inizio 2018 con la Stagione 2 di Fortnite, ovvero quando il gioco stava iniziando a diventare un fenomeno di successo in tutto il mondo. In breve tempo è diventata una della aree preferite dai giocatori per darsi battaglia, ma in seguito è stata rimossa dal gioco. Sin da allora i giocatori di Fortnite hanno chiesto a gran voce il suo ritorno e presto verranno accontentati.

La mappa di Fortnite attualmente è ricoperta parzialmente dalla neve, che mano a mano si sta sciogliendo a intervalli regolari, svelando così nuove aree. Una di queste sarà proprio Pinnacoli Pendenti. Stando alle informazioni e i conteggi fatti da Hypex, l'area diventerà dunque disponibile dal 18 gennaio 2022.

Si tratta di un'informazione priva di conferme ufficiali, ma Hypex in passato si è dimostrato un leaker molto affidabile per quanto riguarda Fortnite.

Nel frattempo, Epic Games ha svelato i regali di compensazione per i problemi ai server avvenuti a fine dicembre 2021.