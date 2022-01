Fortnite: ecco i regali di compensazione del down di fine dicembre 2021

Epic Games ha svelato su Twitter quali saranno i regali di compensazione per i disagi patiti dai giocatori il 29 dicembre, quando Fortnite ha avuto un down inatteso che ha reso impossibile giocare. Di base i doni saranno due:

Un Power Leveling Weekend, che inizierà il 7 gennaio e terminerà il 10 gennaio 20202;

La Crescent Shroom Pickaxe gratis per tutti quelli che parteciperanno alla Winterfest, in anteprima rispetto all'arrivo nel negozio.

"Per ringraziarvi della pazienza dimostrata per i problemi di login di dicembre, dal 7 gennaio alle 7PM lanceremo un Power Leveling Weekend che durerà fino al 10 gennaio alle 7AM ET. Inoltre, daremo a tutti quelli che si collegheranno durante la Winterfest, la nuova Crescent Shroom Pickaxe, che più tardi sarà disponibile nel negozio."

Uno dei regali di compensazione di Epic Games per il down di fine dicembre di Fortnite, la Crescent Shroom Pickaxe

Nonostante sia normale che un videogioco online possa avere problemi di server di tanto in tanto, quando accadono compagnie come Epic Games tendono a "ringraziare" i giocatori per non subire contraccolpi d'immagine. Nel caso, i giocatori non potevano proprio entrare in gioco. Il disagio, se così lo vogliamo chiamare, è durato poche ore, ma vista la fama del gioco la notizia si è sparsa a macchia d'olio, generando una certa sensazione.