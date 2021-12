Fortnite non funziona oggi, 29 dicembre 2021: Epic Games conferma gravi problemi

Fortnite non funziona. Il battle royale di Epic Games non permette di accedere, quest'oggi - 29 dicembre 2021 -, a causa di una serie di problemi. La compagnia ha confermato di esserne al corrente e di essere al lavoro.

Precisamente, i primi problemi sono stati segnalati già un paio di ore fa. L'account Fortnite Status, su Twitter, ha scritto: "Stiamo investigando alcuni problemi di login, matchmaking e non solo. Daremo un aggiornamento quando sono risolti." Il tutto, però, è stato solo l'inizio.

Alle 19:13 di oggi - 29 dicembre 2021 -, Fortnite Status ha pubblicato un aggiornamento, segnalando che "Fortnite è attualmente non disponibile e i giocatori non possono accedere, mentre investighiamo il problema. Forniremo più informazioni quando avremo una soluzione per riportare online i servizi di gioco."

Pare quindi che i problemi siano seri e che Epic Games non abbia ancora una soluzione per il battle royale. Dovremo attendere che il team di sviluppo trovi un modo per riportare online Fortnite. Nel frattempo, pare che i giocatori dovranno dedicarsi a qualche nuovo gioco.