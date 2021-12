Netflix, serie TV e film più visti: la classifica ufficiale al 26 dicembre 2021

Netflix ha pubblicato la classifica ufficiale delle serie TV e dei film più visti in Italia dal 20 al 26 dicembre 2021: se nel primo caso viene confermato il successo della seconda stagione di The Witcher, tra i film si impone la novità Don't Look Up.

Netflix, classifica delle serie TV dal 20 al 26 dicembre 2021



The Witcher stagione 2 Emily in Paris stagione 2 La Casa di Carta stagione 5 The Witcher stagione 1 Squid Game stagione 1 La Ragazza di Oslo stagione 1 New Amsterdam stagione 2 Emily in Paris stagione 1 Titans stagone 3 The Sinner stagione 3

The Witcher, Ciri

Netflix, classifica dei film dal 20 al 26 dicembre 2021



Dont' Look Up È Stata la Mano di Dio Spider-Man: Homecoming The Unforgivable IT Capitolo 2 L'Agenzia dei Bugiardi Poveri ma Ricchi Tornare a Vincere Il Grinch A 1000 Km dal Natale

Don't Look Up, il cast al completo

Come detto, la seconda stagione di The Witcher (recensione) mantiene stabilmente la vetta della classifica delle serie TV, seguita dalla seconda stagione di Emily in Paris e dalla quinta stagione de La Casa di Carta.

Squid Game, il cui autore è in trattative per la terza stagione dopo la conferma della seconda, resiste in quinta posizione mentre la top 10 dei film viene dominata dall'ottimo Don't Look Up, di cui si parla da alcuni giorni sui social.

Con un cast di prim'ordine, che include Leonardo di Caprio, Jennifer Lawrence e Meryl Streep, la pellicola diretta da Adam McKay racconta la storia di due astronomi che cercano inutilmente di avvisare i mass media dell'arrivo di una cometa in rotta di collisione con la Terra.