Squid Game, Netflix e l'autore in trattative per la terza stagione

Squid Game potrebbe avere anche una terza stagione oltre alla già ufficializzata seconda: stando alle parole del creatore dello show, Hwang Dong-hyuk, sarebbero in corso trattative con Netflix al riguardo.

Impostasi come la serie più vista di sempre su Netflix, Squid Game è disponibile da qualche tempo anche con il doppiaggio in italiano e ciò ha contribuito a renderla ancora più popolare anche nel nostro paese.

"Sono in trattative con Netflix per quanto riguarda sia la seconda che la terza stagione di Squid Game", ha dichiarato Hwang Dong-hyuk alla stampa sudcoreana. "Potremmo trovare un accordo in qualsiasi momento."

"Siamo consapevoli del fatto che tutti stanno aspettando l'uscita della prossima stagione di Squid Game, dunque stiamo tutti provando a pensare in maniera positiva alla creazione dei nuovi episodi", ha aggiunto l'autore.

Squid Game racconta di un gruppo di persone che accettano di partecipare a un gioco mortale nel tentativo di portare a casa un premio da 45,6 miliardi di won.