Fortnite x DOOM, lo Slayer in arrivo come skin nel battle royale?

Fortnite potrebbe vantare a breve una collaborazione con DOOM e portare nel gioco il suo potentissimo protagonista, il DOOM Slayer, sotto forma di skin: lo hanno riferito l'insider Nick Baker e il giornalista Jeff Grubb nel corso di un podcast.

Dopo l'arrivo di Spider-Man, che ha cambiato tutto, e di Boba Fett, la cui skin è stata mostrata in anticipo da un leak, non sembrano ormai esserci più limiti per i crossover del battle royale di Epic Games, trasformatisi negli ultimi anni in un vero e proprio modello di business.

Stando a Grubb e a Baker, ad ogni modo, il DOOM Slayer non sarebbe che l'inizio: il personaggio a quanto pare farà da apripista per ulteriori collaborazioni con i franchise di Microsoft e Bethesda.

Come si vede nel video, Nick Baker ha parlato di molteplici personaggi in arrivo dalla casa di Redmond all'interno di Fortnite e di non volerli rivelare, con l'unica eccezione appunto del DOOM Slayer.

Tuttavia l'insider non si è espresso sulle tempistiche, sottolineando come talvolta questi accordi vadano a concretizzarsi anche dopo diversi mesi. Insomma, potrebbe volerci un po' prima che questi crossover abbiano luogo.