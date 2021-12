Fortnite: la skin di Boba Fett mostrata in anticipo da un leak

Un leak di Hypex ha mostrato in anticipo la nuova skin di Boba Fett in arrivo su Fortnite, in occasione del Natale e dell'imminente lancio di The Book of Boba Fett, la nuova serie TV di Disney+ con protagonista il leggendario cacciatore di taglie di Star Wars.

L'immagine condivisa dal noto leaker che potete ammirare qua sopra ritrae Boba Fett mentre usa il suo jetpack per volare in cielo. Lo scatto sembrerebbe essere preso da un trailer di Fortnite, che probabilmente verrà pubblicato da Epic Games nel corso delle prossime ore.

Boba Fett sarà disponibile a partire dalle 01:00 italiane di sabato 25 dicembre, ovvero pochi giorni prima del debutto della nuova serie su Disney+, fissato per il 29 dicembre. Al momento non sono stati svelati ulteriori dettagli sulla skin, come il prezzo e se verranno aggiunti altri accessori a tema nel negozio di Fortnite.

In The Book of Boba Fett, il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett e la mercenaria Fennec Shand viaggeranno per i pianeti della Galassia arrivando infine a Tatooine, per riprendere il controllo del territorio una volta governato da Jabba the Hut e dal suo impero criminale. Se non lo avete ancora visto, ecco l'ultimo trailer italiano pubblicato da Disney+.