The Book of Boba Fett, la serie Star Wars si mostra con un trailer in italiano

The Book of Boba Fett la nuova serie Star Wars in arrivo il 29 dicembre sulla piattaforma streaming Disney+, si mostra con un nuovo trailer in italiano intitolato, non a caso, "Il Ritorno".

Annunciato esattamente un anno fa, The Book of Boba Fett racconterà le avventure del leggendario cacciatore di taglie e del mercenario Fennec Shand, personaggi interpretati rispettivamente da Temuera Morrison e Ming-Na Wen.

Il video è anche in questo caso un montaggio di sequenze che rivela la "rinascita" del protagonista, l'immancabile vestizione con le parti dell'armatura mandaloriana e alcuni degli scenari che vedremo nella serie.

Come saprete, Boba Fett e il personaggio di Fennec Shand sono stati introdotti nella serie The Mandalorian, e l'entusiastica reazione degli utenti ha convinto subito Disney a dedicare loro un intero show.

In The Book of Boba Fett vedremo i protagonisti tornare a Tatooine e combattere per reclamare il territorio un tempo appartenuto a Jabba the Hutt.