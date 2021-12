Offerta Amazon: Echo Show 8 di 2° generazione, modello del 2021 in sconto

Le offerta Amazon di oggi ci permettono di acquistare un Echo Show 8 di seconda generazione, precisamente un modello del 2021 sia in colore nero che in colore bianco. Lo sconto è di 45€, ovvero del 35%. Il prezzo pieno indicato da Amazon per questo modello di Echo Show è 129.99€. Negli ultimi mesi, l'offerta tipica era di 99.99€, ma sia al Black Friday 2021 che quest'oggi è stato offerto ad un prezzo più basso, precisamente il più basso in assoluto. Il prodotto è ovviamente venduto e spedito da Amazon.

Echo Show 8 è uno schermo intelligente HD da 8 pollici con regolazione automatica dei colori e altoparlanti stereo. Dispone di una telecamera da 13 MP che, grazie all'inquadratura automatica, ti mantiene al centro dell'immagine: può essere infatti usata per le videochiamate. Echo Show 8 ti permette di tenere sott'occhio gli appuntamenti in calendario e i promemoria, nonché di usare la voce per impostare un timer, aggiornare le tue liste, guardare un notiziario e ricevere aggiornamenti sul traffico. Può essere sincronizzata con i dispositivi compatibili della tua Casa Intelligente.

