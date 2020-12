Star Wars: The Book of Boba Fett è ufficiale su Disney+, data di uscita e dettagli

The Book of Boba Fett è la prossima serie ambientata nell'universo di Star Wars in arrivo sulla piattaforma Disney+: è stata annunciata ufficialmente nelle scorse ore.

Rivelato contestualmente all'episodio finale della seconda stagione di The Mandalorian, lo show racconterà eventi collocati nella medesima timeline e farà il proprio debutto esattamente fra un anno, a dicembre 2021.

È interessante notare che l'executive producer di The Book of Boba Fett sarà Jon Favreau, creatore appunto di The Mandalorian, insieme a Dave Filoni (executive producer di Star Wars Rebels) e allo scrittore e regista Robert Rodriguez.

Nella serie vedremo Temuera Morrison nei panni di Boba Fett e Ming-Na Wen in quelli di Fennec Shand, ma questi per ora sono gli unici dettagli confermati dalla produzione.