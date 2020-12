Stadia Pro provabile gratis da tutti, ma per un tempo davvero limitato

Da adesso l'abbonamento a Stadia Pro è provabile gratuitamente da tutti senza vincoli, ma solo per una quantità di tempo davvero limitata. Sostanzialmente basterà crearsi un account gratuito e si potrà accedere al servizio per ben... 30 minuti. La buona notizia è che non c'è bisogno di registrare un metodo di pagamento, quindi anche i più sospettosi potranno usufruire della loro prova senza farsi troppe paranoie.

Naturalmente rimane la possibilità di provare il servizio per un mese, registrando però un metodo di pagamento. Comunque sia si può lasciare Stadia Pro in qualsiasi momento, quindi non si corrono grossi rischi (a meno che non siate particolarmente smemorati).

Cosa si può fare con Stadia Pro per 30 minuti? In realtà non è un'iniziativa così assurda come potrebbe sembrare, dato che consente quantomeno di verificare la stabilità di Stadia con la propria connessione a internet. Scoperto se è possibile o meno usufruire del servizio in modo decente, l'utente può fare una scelta più oculata sull'avvio del mese di prova gratuita.

A ben vedere si tratta di una semplice porta d'ingresso facilitata, un qualcosa in più che male sicuramente non fa, visto anche l'aumento della quantità e della qualità dei giochi offerti da Stadia, compresa una delle migliori versioni di Cyberpunk 2077 e alcune esclusive interessanti.