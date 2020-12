Submerged: Hidden Depths, la recensione

Submerged: Hidden Depths è un gioco diverso, quasi liberatorio nella sua essenzialità, come vedremo nel corso della recensione . In un mondo di open world caciaroni e giochi online incentrati sulla competizione, Uppercut Games ha deciso di andare di nuovo controcorrente e dare un seguito a Submerged (2015) riprendendone la formula per ampliarla e migliorarla. Ci troviamo quindi di fronte a un gioco incentrato completamente sull'esplorazione e sulla contemplazione, in cui non ci sono combattimenti o attività mondane a distrarre dallo scenario, e il cui gameplay invita continuamente a osservare e, magari, fermarsi, ma senza mai bloccare il giocatore.

Storia

Submerged: Hidden Depths racconta la storia di Miku, già protagonista del primo episodio, che, insieme a suo fratello, in questo seguito in ottima salute e anche utilizzabile in alcune sezioni, decide di fermare la Massa, o pianta nera, un gigantesco rampicante velenoso per gli esseri umani, che sta prendendo il controllo della città in rovina in cui si svolge l'avventura. L'unica a potercela fare è proprio la protagonista, dotata di un potere che la rende immune agli effetti nefasti dell'icore della pianta e che le consente di trasformarne l'essenza maligna in bellissimi fiori. In termini di gioco il tutto si riassume nel dover esplorare la città per andare alla ricerca di dieci semi, dotati di un potere tale da distruggere la massa.

I primi minuti di gioco sono gli unici a essere guidati, nel senso che servono per presentarci lo scenario e per introdurci alle poche meccaniche che dovremo considerare per riuscire nella missione.

Trovato il primo seme, ci verrà indicato il luogo in cui si trova il secondo, ma di fatto saremo liberi di andarcene in giro dove vogliamo, magari alla ricerca degli altri semi o di qualche oggetto nascosto. Lo scenario è completamente sommerso dalle acque, quindi l'esplorazione avviene per la maggior parte del tempo in barca. Quando i due ragazzi raggiungono un luogo visitabile a piedi, devono prima trovare il punto di attracco e quindi ormeggiare la barca. Solitamente non è difficile individuare dove si trovano i semi, visto che si tratta di grosse rovine dominate dalla Massa, mentre per trovare i luoghi che contengono alcuni oggetti speciali bisogna fare più attenzione, anche se va detto che non sono essenziali per finire il gioco. Ad aiutarci nell'individuazione dei nostri obiettivi c'è un cannocchiale, ma sinceramente lo abbiamo usato pochissimo, perché non ci siamo mai sentiti davvero persi. Del resto basta aprire la mappa per vedere quali aree non sono ancora state esplorare e avere quindi una direzione da seguire.