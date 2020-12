PS5 su Euromediashop: sito down, pagina Facebook chiusa e nessuno risponde al telefono

Avrete certamente letto in questi giorni di come Euromediashop abbia messo in vendita ben cinquecento PS5 sottocosto, giustificando tale operazione come un investimento pubblicitario per farsi conoscere dagli utenti. Ebbene, ora il sito risulta down, la pagina Facebook è stata chiusa e nessuno risponde più al telefono.

Qualche giorno fa alcuni controlli avevano evidenziato come il magazzino di Euromediashop non fosse in realtà di proprietà dell'attività e risultasse chiuso da anni, e sembra purtroppo che alla fine l'esito di tutta questa vicenda sia stato il peggiore possibile, sebbene anche il più scontato.

Gli incauti utenti che hanno deciso di fidarsi e di acquistare la PlayStation 5, peraltro utilizzando i metodi poco sicuri suggeriti dal negozio stesso, si ritrovano al momento con il proverbiale pugno di mosche. A quanto ci risulta nessuno ha ricevuto la nuova console Sony.

Se siete fra questi sfortunati, l'associazione CODICI può aiutarvi a ottenere un rimborso, anche se potrebbe volerci un bel po' di tempo e non ci sono garanzie di rivedere effettivamente il denaro speso. Un motivo in più per evitare in futuro di aderire a offerte opache e improbabili come questa.