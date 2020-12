PS5 in vendita su Euromediashop, il magazzino non è del negozio ed è chiuso da anni

Il magazzino di Euromediashop, il negozio online che nei giorni scorsi ha messo in vendita delle fantomatiche PS5 in offerta, in realtà non esiste. Nel senso che non è il magazzino del negozio. La scoperta è stata fatta da un giornalista di Canale 85, un'emittente pugliese, che è stato contattato dal vero proprietario del magazzino, la cui identità è stata verificata ma che è voluto rimanere anonimo.

L'uomo non solo non conosce Euromediashop, di cui non aveva mai sentito parlare, ma ha confermato anche che il magazzino non è stato più affittato da ben due anni. Insomma, al momento è completamente vuoto. Altro che 500 PS5 in attesa di essere spedite, insieme a tutti gli altri apparecchi elettronici in vendita.

Come capirete, un negozio che mostra la foto di un magazzino che non è il suo, mettendoci davanti la sua insegna, non è propriamente affidabile. Se ci aggiungiamo che Sony ha specificato di non averci mai lavorato, ossia di non conoscerlo, che utilizza metodi di pagamento tutt'altro che sicuri e che, pur essendo aperto da ottobre, riesce a fare offerte che negozi esistenti da anni e ben più grossi si possono solo sognare, capirete che forse è meglio non acquistarci nemmeno la carta per sporgere denuncia.