Nintendo Switch punta soprattutto ai bambini, secondo il creatore di Yakuza

Nintendo Switch, come tutte le console della casa di Kyoto, punta soprattutto ai bambini: è il pensiero espresso da Toshihiro Nagoshi, creatore della serie Yakuza e di Super Monkey Ball.

In attesa dell'evento in streaming in cui verrà annunciato il prossimo Yakuza, che si terrà domani 8 dicembre alle 12.00, ora italiana, Nagoshi è stato intervistato da SEGA e ha parlato anche delle piattaforme Nintendo. Trovate il video completo in calce.

"Credo ancora adesso che le console Nintendo vengano utilizzate da utenti di età differente, ma che fondamentalmente si tratti di hardware per bambini e ragazzi", ha detto lo storico producer di Yakuza.

"Ai tempi di Super Monkey Ball Nintendo stava investendo parecchie risorse nel mercato dei bambini, e ho pensato di fare altrettanto con il mio progetto."

Con 68,3 milioni di Switch venduti, probabilmente il target di Nintendo è in realtà parecchio variegato, ma è innegabile che ancora oggi si tratti della prima piattaforma che viene in mente quando si ragiona su quale regalo comprare a un ragazzino.