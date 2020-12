Youtuber russo uccide la fidanzata incinta chiudendola al gelo per 15 minuti

Lo youtuber russo Stas Reeflay, vero nome Stanislav Reshetnikov, ha ucciso la sua fidanzata, Valentina Grigoryeva, in diretta streaming, chiudendola sul balcone mezza nuda per 15 minuti. La donna era incinta e non è riuscita a resistere al freddo, visto che la temperatura era ampiamente sotto lo zero.

A essere particolarmente agghiaccianti sono le motivazioni che hanno spinto lo youtuber all'insano gesto: vincere una scommessa con uno spettatore che gli aveva offerto 1.000 dollari per, sostanzialmente, torturare la ragazza.

Dopo essersi accorto che c'era qualcosa che non andava, Stas Reeflay ha riportato in casa la Grigoryeva, ormai morta, continuando comunque la diretta e rivolgendole frasi terribili come "Caspita, sembri morta" e continuando a interagire con il pubblico. L'arrivo dei soccorsi ha infine sancito la morte della donna, probabilmente per ipotermia.

Stas Reeflay era già noto per le violenze e i maltrattamenti inflitti alla Grigoryeva, tanto che attualmente c'è una forte polemica contro YouTube stessa per aver permesso all'uomo, un trentenne, di continuare a fare streaming di videogiochi indisturbato.

Naturalmente Reshetnikov è stato arrestato e ora rischia fino a 15 anni di galera per omicidio colposo, o due anni per aver mostrato la morte in diretta, nel caso fosse accolta la tesi difensiva dell'incidente.