Il Dr Disrespect ha accusato lo staff di Twitch di aver complottato per farlo bannare a vita dalla piattaforma

Il 6 settembre è andato in diretta su YouTube in uno stream intitolato "THE TRUTH" (trad. la verità) per giocare a Call of Duty Black Ops 6 e raccontare di nuovo la sua versione della storia.

Accuse e contro accuse

"Non abbiamo mai scambiato testi o immagini espliciti" ha spiegato sui suoi rapporti con la minorenne, negando di fatto ciò che prima aveva confermato. Quindi ha affermato di essere tornato a fare streaming "fino a un certo punto" e di voler provare a richiedere la partnership con YouTube il 25 settembre. Ha poi criticato Cody Conners, ex dipendente di Twitch, per aver portato alla luce le accuse mosse nei suoi confronti, sostenendo che non aveva conoscenza diretta dell'incidente.

Il Dr Disrespect

"A quanto pare, alcuni ex dipendenti arrabbiati di Twitch non hanno ritenuto necessario rispettare certi obblighi. Cody Conners, ex dipendente di Twitch, non era coinvolto direttamente nei fatti che ha riportato. Anni dopo. Cody, perché farlo? Qual è stato il punto? Era stato tutto risolto in modo professionale. E tu, sapendo quanto è polarizzato Internet, hai deciso, tu fottuto topo di fogna, hai spifferato il fottuto motivo per cui Twitch mi ha bannato."

"Non ho mai avuto intenzione di incontrare questa persona, mai. Non abbiamo mai progettato di incontrarci al TwitchCon o altrove. Non ci siamo mai incontrati di persona, mai. Le tue accuse false hanno dato coraggio anche ad altri dipendenti di Twitch di inventare fandonie. Sospetto che abbiate tutti pianificato e coordinato questo attacco. Il team di Twitch, internamente, ha ammesso che i messaggi non erano sexting. [Non abbiamo] mai scambiato testi e immagini espliciti."

Dr Disrespect ha poi accusato Twitch di volersi vendicare contro di lui, affermando di essere stato il volto della piattaforma, che di suo non lo ha mai amato. Ha quindi accusato un suo ex-manager di averlo voluto far bannare. Pare che sia stato lui a spingere la minorenne a denunciare i messaggi, anche se non voleva.

Secondo il Dr Disrespect, nonostante non fossero stati riscontrati problemi nei messaggi, è stato il suo ex manager ha segnalarli a un amico del team di controllo di Twitch, che di suo ha selezionato degli estratti del testo decontestualizzandoli, per discutere la situazione con un analista che era in vacanza e non aveva accesso ai file.

"In questo modo puoi far sembrare i messaggi di chiunque inappropriati anche quando non lo sono. In meno di un'ora, questo analista e il suo direttore hanno preso la decisione di sospendermi da Twitch."