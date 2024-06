Il Dr Disrespect sapeva che stava mandando messaggi a sfondo sessuale a una minorenne, per un nuovo report

I motivi del provvedimento preso dalla piattaforma non erano mai stati resi noti, almeno fino a qualche giorno fa, quando un ex dirigente ha spiattellato tutto online. Dopo l'iniziale ritrosia a parlare dell'argomento, il Dr Disrespect ha confessato di aver effettivamente mandato dei messaggi "inappropriati" a una minorenne nel 2017 e che quella era stata la causa del suo ban.

Messaggi troppo espliciti

Ora, Rolling Stone ha scoperto un nuovo dettaglio non da poco sull'intera faccenda, ossia che la ragazza aveva detto la sua età al Dr Disrespect, che aveva comunque continuato a inviarle messaggi erotici.

Il Dr Disrespect pronto ad affrontare Elden Ring

Anzi, addirittura era diventato più spinto dopo averlo saputo, come spiegato a Rolling Stone da un ex dipendente di Twitch: "Ricordo che il Dr Disrespect è stato informato dall'utente di essere minorenne durante la conversazione, dopodiché ha affermato che non era un problema e ha continuato. Non c'era alcune confusione. I messaggi inviati successivamente non erano meno crudi o meno espliciti dal punto di vista sessuale rispetto a quelli precedenti, e credo che vadano oltre quanto indicherebbe la categoria "inappropriati"."

Stando al report, Twitch nel 2020 creò un team interno chiamato "Gold Sparrow" per indagare sulle numerose accuse ricevute dagli streamer per comportamenti inadeguati riguardanti la sfera sessuale. La lettura di quanto scritto dal Dr Disrespect su Whisper portò a una decisione rapida, ossia a quella del ban. Attualmente il noto influencer è in vacanza con la famiglia, con molti suoi seguaci che lo stanno abbandonando.