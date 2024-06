Dr Disrespect ha confessato i messaggi a sfondo sessuale con la minorenne, ma ha negato di volerci fare sesso

Il Dr Disrespect ha infine confermato di aver scambiato dei messaggi a sfondo sessuale con una minorenne , ma ha negato l'accusa di aver provato a organizzare un incontro per farci sesso. Dopo giorni di forti pressioni, Guy Beahm, questo il suo nome reale, ha deciso di raccontare la sua versione in un lungo post su X, spiegando i fatti successi allora e quelli delle ultime ore.

La versione del Dr Disrespect

"Ciao, vorrei fare una dichiarazione veloce." Ha esordito il Dr Disrespect, per poi proseguire spedito verso il nocciolo della questione: "Andiamo al dunque, come sapete io non ho filtri. Sono sempre stato onesto e trasparente con voi su tutto ciò di cui posso parlare apertamente, e sono sempre disposto ad assumermi le mie responsabilità... ed è per questo che sono qui ora.

Prima di tutto, voglio scusarmi con tutti quelli della mia community, così come con le persone a me vicine, il mio team e tutti quelli del Midnight Society Game Studio.

Molte persone sono state tenute all'oscuro di quello che è successo ieri tra me e la Midnight Society, e abbiamo preso insieme la dolorosa decisione delle mie dimissioni. Il nostro team è pieno di persone incredibilmente talentuose e brave che hanno alte ambizioni di carriera e famiglie, e non vorrei mai mettere a repentaglio ciò che abbiamo costruito.

Tutti volevano sapere perché sono stato bannato da Twitch, ma negli ultimi anni, per ragioni fuori dal mio controllo, non mi è stato permesso di dire niente. Ora che due ex dipendenti di Twitch hanno reso pubbliche le accuse, posso finalmente raccontarvi la mia versione della storia riguardo al ban.

Ci sono stati messaggi scambiati tramite Whisper su Twitch con una minore nel 2017? La risposta è sì. C'erano delle intenzioni reali dietro questi messaggi? La risposta è assolutamente no. Erano conversazioni leggere e reciproche che a volte hanno virato un po' troppo verso l'inappropriato, ma niente di più. Non è successo niente di illegale, non sono state condivise foto, non sono stati commessi crimini, non ho mai nemmeno incontrato questa persona. Sono andato avanti con un lungo arbitrato riguardante una disputa civile con Twitch e il caso è stato risolto con un accordo. Lasciate che sia chiaro, non si trattava di un caso penale contro di me e non sono mai state presentate accuse penali nei miei confronti."

Insomma, Beham ha ammesso parte delle accuse, ma ha rifiutato completamente quelle di aver provato ad adescare la minorenne. Quindi si è assunto la responsabilità morale dell'accaduto, ma ha sottolineato l'assenza di rilievi penali.

"Ora, da un punto di vista morale, mi assumo assolutamente le mie responsabilità. Non avrei mai dovuto intrattenere queste conversazioni, tanto per cominciare. È colpa mia. È colpa mia come adulto, marito e padre. Non sarebbe mai dovuto accadere. Lo capisco. Non sono perfetto e me ne assumo la piena responsabilità. È stata una stupidaggine.

Detto questo, non fraintendete, ho visto tutti i commenti e le etichette che mi vengono affibbiate con leggerezza. I social media sono distruttivi. Non sono un fottuto predatore o pedofilo. State scherzando? Chiunque mi conosce davvero sa bene cosa ne penso di queste cose e di quel tipo di persone. Vaffanculo. Li trovo così disgustosi che odio persino sentirli nominare. Non esagerate etichettandomi come il peggiore dei peggiori. Andate a farvi fottere con quella roba."

Penso di aver detto tutto quello che dovevo dire riguardo al ban stesso. È così. È per questo che Twitch ha preso la decisione nel 2020." Insomma, la storia è stata in buona parte confermata, ma Beham rifiuta l'accusa di pedofilia mossagli da qualcuno. Secondo lui l'accaduto sarebbe solo frutto di una leggerezza e niente più.

Un'immagine social del Dr Disrespect

"Al mio team, alla community, agli amici del settore che mi hanno sostenuto, chiedo scusa, avrei voluto dire tutto prima. Voi ragazzi avete sempre mostrato amore e sostegno a me e alla mia famiglia in tutti questi anni, vi amiamo come non potete immaginare. Ho la migliore community e la migliore cerchia di amici in assoluto. Se tutto questo vi ha messo a disagio, lo capisco. Non dovete più sostenermi, ma sappiate che siete sempre stati apprezzati.

Ma fidatevi di me e di quello che sto per dire... a tutti i miei haters che vivono e respirano i social media con zero esperienza di vita reale, me ne frego altamente di voi.

Infine, se vi sentite a disagio dopo aver letto questa dichiarazione e pensate che io sia uno stronzo, va bene. Ma non me ne vado da nessuna parte. Oggi non sono più lo stesso che ha commesso quell'errore tanti anni fa. Mi sto prendendo una lunga vacanza con la mia famiglia, come ho detto in streaming, e tornerò con un grande peso in meno.

Vogliono che io sparisca... si, certo."

Tutto gli si può dire, tranne che non sia combattivo, anche in un momento del genere, che non deve essere per nulla facile.