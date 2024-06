Una datamine di Mortal Kombat 1 potrebbe aver svelato i prossimi 6 personaggi dei DLC

Il dataminer Interloko potrebbe aver svelato in anticipo i prossimi 6 personaggi di Mortal Kombat 1 in arrivo in futuro sotto forma di DLC a pagamento, con la lista che include sia delle vecchie conoscenze per i fan della serie, sia personaggi esterni all'universo di Mortal Kombat, come il T-1000 di Terminator.

Entrando più nel dettaglio, tra le vecchie glorie che sarebbero in arrivo ci sono Cyrax, Sektor e Noob Saibot. Mentre i personaggi "ospiti" potrebbero essere Conan il Barbaro, il T-1000 di Terminator e Ghostface dai film horror Scream.