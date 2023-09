Mortal Kombat 1, il co-creatore Ed Boon sta suggerendo il prossimo lottatore 'horror' per il gioco?

Mortal Kombat 1, i dataminer avevano anticipato il personaggio?

Mortal Kombat 1 non manca di personaggi

Ghostface, dalla serie Scream, sembra essere il personaggio che Ed Boon sta realmente pubblicizzando, in quanto recentemente un datamine aveva svelato alcune informazioni su Mortal Kombat 1, segnalando che proprio questo personaggio sarebbe arrivato all'interno del gioco.

È anche possibile che Boon, a conoscenza di questi leak, abbia volutamente suggerito la cosa, per prendersi gioco della questione o per confondere i giocatori e poi presentare qualcosa di diverso. La parte fondamentale è che per il momento non abbiano alcun tipo di annuncio ufficiale tra le mani, quindi non ci resta altro da fare se non attendere.

Vi lasciamo infine alla nostra recensione della rinascita picchiaduro di NetherRealm.