GameStop: il CEO vuole evitare ogni spreco di soldi, quindi si toglie lo stipendio

La parte interessante, però, è che Cohen è il primo a dare il buon esempio e ha deciso di non farsi pagare lo stipendio da CEO . L'uomo afferma infatti che "affonderà con la nave oppure darà una svolta alla compagnia". Ovviamente per molti la seconda opzione sarebbe preferibile.

GameStop sta passando un brutto periodo, se con "periodo" si intende anni e anni di perdite di denaro. Molti CEO hanno tentato di mettere fine ai problemi e da alcuni mesi ve ne è uno nuovo: Ryan Cohen . L'uomo ha ora una strategia molto precisa per rimettere in piedi l'azienda: frugalità. In altre parole, Cohen vuole ridurre ogni spesa inutile e fare in modo che la compagnia operi con un profitto.

Le parole esatte del CEO di GameStop

Il logo di GameStop

"Non è sostenibile che GameStop gestisca un'attività in perdita", ha dichiarato Cohen. "La missione è operare in modo iper-efficiente e redditizio. La nostra struttura delle spese deve permetterci di sopportare qualsiasi scenario avverso. Che si tratti di un'economia difficile o di un rallentamento delle entrate dovuto alla riduzione del software, dobbiamo essere redditizi. Il nostro compito è assicurarci che GameStop sia qui per decenni. È necessaria un'estrema frugalità. Ogni spesa dell'azienda deve essere esaminata al microscopio e tutti gli sprechi devono essere eliminati. L'azienda non ha bisogno di delegatori e spreconi. Mi aspetto che tutti trattino il denaro dell'azienda come se fosse proprio e che diano l'esempio".

"Prosperare nella vendita al dettaglio significa sopravvivere. Se sopravviviamo, restiamo in gioco. Sopravvivere significa evitare i peccati capitali che spesso portano i rivenditori all'autodistruzione. Di solito il risultato è l'acquisto di scorte sbagliate, l'uso della leva finanziaria e le spese troppo elevate. Evitando questi errori autoinflitti e concentrandosi sugli aspetti fondamentali, GameStop può rimanere qui a lungo".

Tra le altre dichiarazioni del CEO vi è il fatto che le console dovrebbero avere il lettore disco obbligatorio.