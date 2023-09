Le console dovrebbero avere il lettore disco obbligatorio, per il CEO di GameStop

Parlando su Twitter dell'introduzione della porta USB-C all'interno dei nuovi iPhone, il nuovo CEO di GameStop, Ryan Cohen, ha detto che anche le console dovrebbero avere un lettore disco obbligatorio, cosa che per l'executive in questione rappresenterebbe un grande vantaggio per i consumatori.

Ovviamente, sulla questione il CEO di GameStop non è propriamente imparziale, considerando che la catena di negozi vive soprattutto di vendita di giochi fisici, motivo per il quale la presenza di un lettore disco è praticamente indispensabile per la sopravvivenza dei punti vendita nella loro forma attuale.

Tuttavia, l'affermazione di Cohen non è del tutto fuori luogo: molti utenti traggono vantaggio dall'uso di giochi su supporto fisico, che consentono il ricorso al mercato dell'usato con la possibilità di vendere i propri giochi o acquistarne altri già usati a prezzo ridotto, dunque probabilmente è a questo che Cohen si riferisce con la sua affermazione.