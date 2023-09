Elemental, data di uscita su Disney Plus in Italia del film Pixar annunciata ufficialmente

Elemental è stato distribuito nei cinema lo scorso giugno, quindi arriva sulla piattaforma Disney+ dopo circa tre mesi. In questo film seguiamo le vicende di due personaggi che vivono a Element City dove i cittadini di Fuoco, Acqua, Terra e Aria convivono. La protagonista è Ember, una giovane donna di fuoco che diventa amica con Wade, un ragazzo d'acqua. La relazione cambia il punto di vista di Ember sul mondo in cui vive.

Disney ha svelato la data di pubblicazione di Elemental su Disney Plus in Italia. Il film Pixar sarà disponibile sulla piattaforma di video streaming a partire dal 13 settembre 2023 per tutti gli abbonati.

Disney+, non solo Elemental

Ember e Wade, protagonisti di Elemental

Elemental non è l'unica novità di settembre 2023 per Disney Plus. La piattaforma di video streaming propone anche ogni settimana i nuovi episodi di Ahsoka, la serie TV di Star Wars dedicata alla quasi Jedi Ahsoka Tano, introdotta con Star Wars The Clone Wars. Le prime puntate sono andate in onda il 23 agosto e l'ultima sarà disponibile a inizio agosto.

Inoltre, potremo trovare La Sirenetta - il film live-action - a partire dal 6 settembre 2023. Nella stessa data potremo anche vedere la seconda stagione della serie I Am Groot, nella quale Baby Groot vive brevi avventure divise in cinque puntate.

Per quanto riguarda Disney Plus, vi ricordiamo l'aumento dei prezzi, il blocco della condivisione password e l'arrivo dei piani con pubblicità.