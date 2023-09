Baldur's Gate 3 su PS5: un'analisi video mostra problemi a mantenere i 60 fps

Lo youtuber GamingTech, specializzato in analisi tecniche sui giochi, ha pubblicato un video di approfondimento su Baldur's Gate 3 in versione PS5, andando ad osservare il comportamento del gioco in diversi frangenti, rilevando alcuni problemi a mantenere i 60 fps nella modalità performance.

In generale, nella modalità qualità grafica il gioco ha poche incertezze: il target dei 30 frame al secondo viene mantenuto in maniera stabile, con una risoluzione che sembra fissata a 1440p. I problemi sembrano emergere nella modalità performance, a causa di una certa instabilità rilevata.

Baldur's Gate 3 in modalità performance dimostra diversi cali rispetto al target dei 60 fps, secondo il video in questione, con screen tearing e cali che possono scendere sotto i 30 fps. Il fatto che la risoluzione anche in questa modalità sembri quasi la stessa della modalità qualità, ovvero 1440p, e in generale l'aspetto sia molto simile potrebbe significare che c'è la necessità di una qualche registrazione ulteriore sulle caratteristiche differenti delle due opzioni.