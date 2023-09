Final Fantasy 16 è ora in sconto al prezzo minimo storico tramite Amazon Italia

L'autunno porterà con sé tanti giochi di alto livello e anche la fine d'agosto e l'inizio di settembre non sono stati da meno, ma se ancora dovete recuperare alcune delle uscite estive, potrebbe essere il momento. Final Fantasy 16 è infatti ora in offerta su Amazon Italia. Lo sconto è del 30%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 80.99€, mentre il prezzo attuale è il più basso di sempre. Il prezzo che vedete nel box è la versione del prodotto venduto e spedito da Prezzo Bomba. A un paio di euro in più, potete anche trovare una versione venduta da 🇮🇹 🎮i iBestBuy Italia 🎮 🇮🇹 ed è spedito direttamente da Amazon Italia.

Final Fantasy 16 è il più recente gioco della saga della fantasia finale di Square Enix. Si tratta di un gioco d'azione in terza persona nel quale interpretiamo Clive Rosefield, un nobile decaduto che vuole vendicarsi per la morte del fratello a seguito di una congiura imperiale. L'uomo è in grado di evocare il potere degli Eikon, esseri magici potentissimi.