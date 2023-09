Starfield, David Jaffe ne è entusiasta: invita ad abbandonare la console war e giocarlo

David Jaffe, il creatore di God of War ora diventato una sorta di influencer, è tornato a parlare di Starfield, questa volta con toni decisamente più entusiastici rispetto a prima, segno che forse ha cambiato idea sul gioco o che, veramente, nel primo caso stava veramente parlando di Seinfeld.

Jaffe è un personaggio molto peculiare, quasi sempre sopra le righe, ma trattandosi di colui che ha sostanzialmente creato la serie God of War e contribuito a Twisted Metal è comunque una voce autorevole per quanto riguarda i videogiochi, sebbene spesso si sia dimostrato un po' fuori dal tempo attuale dell'industria.

"Sono agnostico sul fronte delle console, lo sapete tutti", ha scritto Jaffe. "Un grande gioco è un grande gioco. Lo dico perché se amate i giochi e non avere una Xbox, dovete allora almeno acquistare Game Pass per un mese e provare Starfield (anche solo usandolo in cloud), fatelo per voi stessi". Aggiungendo poi "È sicuramente nei miei 3 giochi preferiti di sempre".