Starfield: Todd Howard di Bethesda difende l'esclusività Xbox e lo compara a The Legend of Zelda

Howard e i complimenti a Xbox

Starfield ci porta nello spazio in un lungo viaggio

In una nota interna all'azienda emersa al lancio di Starfield, Howard ha elogiato la leadership di Xbox, compreso Phil Spencer.

"Il suo sostegno a ogni gioco e a ogni giocatore è stato incrollabile e feroce. L'ingresso in Xbox ci ha avvicinato a tante persone con cui abbiamo lavorato per oltre 20 anni. Non riesco a immaginare un posto migliore per creare giochi, dove la diversità di studi, creatori e giochi possa prosperare", ha scritto Howard secondo quanto emerso online.

Ricordiamo anche che Starfield ha ottenuto un ottimo successo con l'accesso anticipato su Steam.