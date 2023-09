Starfield, l'accesso anticipato da 100€ è già un successo su Steam

Starfield è attualmente disponibile in versione Accesso Anticipato su Steam (e non solo) e tramite SteamDB possiamo vedere i primi risultati del gioco. Al momento della scrittura, il GDR ha raggiunto un picco di giocatori contemporanei pari a 234.502 (in piena notte italiana). Si tratta di un'ottima partenza, per motivi che vedremo a breve, ma soprattutto è un'ottima partenza in termini di guadagni, visto che parliamo di giocatori che hanno speso 99.99€ per la Digital Premium Edition.

Inoltre non bisogna dimenticare che parliamo di un gioco che è disponibile tramite Game Pass: queste cifre sembrano dimostrare che continua a esserci un pubblico disposto a comprare a prezzo pieno.