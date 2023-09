Super Mario Bros. Wonder, pare che potremo zittire i fiori parlanti se non li sopportiamo

In Super Mario Bros. Wonder ci saranno fiori parlanti in ogni percorso, che si lasceranno andare a vari tipi di commenti divertenti e renderanno più vivace l'intera esperienza di gioco. Se l'idea non vi piace, però, sembra che potrete metterli a tacere.

Come evidenziato da Nintendo Everything, uno screenshot (e una traduzione approssimativa) sul sito web giapponese di Nintendo suggerisce che i giocatori potranno disabilitare l'audio dei fiori in un particolare menu. Sembra che anche qui sarà possibile cambiare la lingua.