F1 Manager 2023, aggiornamento 1.07 disponibile: vediamo i dettagli dell'update

Frontier Developments ha pubblicato un nuovo aggiornamento per F1 Manager 2023, precisamente l'update 1.07 (categorizzato come 1.007 su PS5). La patch è stata realizzata per risolvere un problema specifico, riportando il gioco alla versione 1.5, pubblicata all'inizio del mese. Gli sviluppatori hanno definito questa patch come 1.7 e le note complete della patch sono disponibili di seguito:

È stato risolto un problema per cui i progetti di design e ricerca di parti di automobili non generavano la quantità appropriata di guadagno di esperienza quando i cursori venivano spostati.

Questa revisione riguarderà solo quanto indicato qui sopra, tutte le altre modifiche della patch 1.6 rimarranno e funzioneranno con i salvataggi esistenti, quindi non c'è bisogno di riavviare la carriera.

Il team conclude la patch note di F1 Manager 2023 scrivendo: "Stiamo indagando ulteriormente su questo problema e avremo presto ulteriori notizie in merito. Grazie per il vostro continuo feedback e supporto!"