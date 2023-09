Super Mario Bros. Wonder vuole cambiare il modo di giocare online, ecco come funziona

L'online nel mondo videoludico non ha esattamente la migliore reputazione, con troll e giocatori tossici dietro ogni angolo. Super Mario Bros. Wonder mira a contrastare questa tendenza con il suo approccio più casual al gioco online. "La gente ha una propria immagine di ciò che potrebbe essere il gioco online. Forse è un po' difficile, o forse fa un po' paura", ha dichiarato Takashi Tezuka, produttore di Super Mario Bros. Wonder , a CNET.

Gli sviluppatori di Super Mario Bros. Wonder affermano che con questo nuovo platform vogliono di cambiare il modo in cui giochiamo online , con un'esperienza multigiocatore che mira a essere "completamente positiva".

Super Mario Bros. Wonder, come funziona l'online

Ci sono tanti nuovi poteri in Super Mario Bros. Wonder

L'online di Super Mario Bros. Wonder si svolge in diversi modi. È possibile incontrare un altro giocatore sotto forma di cartelli che possono fornire un utile potenziamento. I giocatori online possono anche apparire come ombre nei percorsi, sia che si scelga di gareggiare fino alla fine, sia che si scelga semplicemente di seguirli per scoprire segreti che potrebbero sfuggirci.

In generale, le modalità cooperative del gioco sembrano progettate per essere meno competitive rispetto ai precedenti titoli di Mario in 2D, sia che si giochi con gli amici di persona che online. L'attenzione si concentra maggiormente sull'aiutare gli altri giocatori, condividendo i potenziamenti o salvando gli altri da situazioni precarie.

È anche possibile combinare la cooperativa locale con la cooperativa online, con due giocatori di persona e due giocatori online in una singola partita. In alternativa potete formare lobby di gruppo più grandi, fino a 12 persone, per incontrarvi tra una partita e l'altra in gruppi più piccoli.

Ecco infine il nostro provato di questo nuovo e psichedelico gioco di Mario per Nintendo Switch.