My Hero Academia: il cosplay di Camie di mangoecos spinge al limite la somiglianza con l'anime

My Hero Academia è denso di personaggi e gli appassionati hanno da tempo trovato i propri preferiti. Molti amano i personaggi più ricorrenti, ma anche quelli che appaiono di radono sono spesso apprezzati. Il mondo del cosplay stesso non dà spazio unicamente ai personaggi più noti, come ci dimostra mangoecos che ci propone il cosplay di Camie Utsushimi.

Camie Utsushimi è una studentessa di una scuola "rivale" rispetto a quella dei protagonisti. Il suo potere consiste nel creare illusioni visive e sonore tramite un fumo che emette dalla bocca. La prima volta che compare la ragazza in realtà viene tramortita e usata come copertura da una "villain", come i fan sapranno. Questo cosplay è ottimamente realizzato e ricrea il costume della ragazza in modo perfetto.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Camie realizzato da mangoecos? Il personaggio è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?