Lenovo Legion Go: periodo di uscita, prezzi e caratteristiche del rivale di Steam Deck e ROG Ally

Avvalorando le informazioni trapelate in rete nelle scorse settimane, infine Lenovo ha presentato ufficialmente Lenovo Legion Go , il dispositivo portatile Windows pensato per i giocatori che mirano a specifiche di alto livello e la massima qualità dell'immagine. Scopriamo nel dettaglio le caratteristiche di questa console-PC portatile, che potrebbe rivelarsi un valido rivale di Steam Deck e ASUS ROG Ally .

Tenete presente che i prezzi in Italia potrebbe essere superiori rispetto a quelli indicati qui sopra, che sono generici per la regione EMEA.

Lenovo Legion Go, le caratteristiche

Lenovo Legion Go sfrutta il sistema operativo Windows 11 ed è dotato del potente processore AMD Ryzen Z1 Extreme, caratterizzato dalla scheda grafica RNDA e la tecnologia di gestione intelligente dell'alimentazione. Il dispositivo monta RAM LPDDR5X (7500 Mhz) fino a 16 GB, nonché un SSD PCIe Gen4 fino a 1 TB e slot micro-SD che supporta fino a 2 TB di memoria e spazio di archiviazione aggiuntivo.

Colpisce anche lo schermo, un display da ben 8,8 pollici QHD+ 16:10 Lenovo PureSight, in grado di raggiungere fino a 500 nit di luminosità e una gamma di colori DCI-P3 del 97%. Supporta una risoluzione che da 1600p a 800p, frequenze di aggiornamento di 144Hz e 60Hz in base all'esperienza di gioco e integra 10 touch point.

Legion Go monta una batteria con capacità di 49,2 Wh e supporta la Super Rapid Charge, consentendo sessioni di gioco lunghe e di ricaricare la batteria fino al 70% in appena mezz'ora. Quando si gioca mentre è collegato all'alimentazione si attiva la modalità power bypass che protegge in fase di alimentazione la batteria da un ulteriore degrado eliminando al tempo stesso il calore normalmente prodotto durante la ricarica.

La tecnologia termica Coldfront in accoppiata con una ventola a 79 pale in polimero a cristalli liquidi, mantengono Legion Go fresco e con un rumore della ventola inferiore a 25 dB in modalità silenziosa, pur consentendo al dispositivo di raggiungere 25 W completi di TGP in modalità personalizzata quando è necessaria tutta la potenza.

Molto interessanti anche i controller TrueStrike di Lenovo Legion Go, che è possibile staccare in qualsiasi momento dal dispositivo, avvicinandolo per certi versi a Nintendo Switch. In questo modo viene garantita una maggiore flessibilità negli stili di gioco, oltre ad abilitare la modalità FPS. Quest'ultima permette all'utente di staccare i controller dal corpo del Lenovo Legion Go e utilizzare il cavalletto sul retro per sostenerlo su qualsiasi superficie. Il controller destro viene posizionato in una base controller inclusa che si collega tramite magnete e l'occhio ottico nella parte inferiore del controller consente una mira e un controllo di precisione negli sparatutto, offrendo un'esperienza di utilizzo che mira a simulare il mouse.

I joystick inoltre sono dotati di hall effect anti-drift per massimizzare la reattività e la precisione, e troviamo anche un trackpad integrato, un grande D-pad, una rotella del mouse angolata e un totale di 10 pulsanti dorsali mappabili, grilletti e pulsanti dell'impugnatura.

Lato connettività, Lenovo Legion Go è dotato di doppie porte USB Type-C, che consenteno agli utenti di collegare e caricare il dispositivo aggiungendo contemporaneamente gli accessori, grazie alle funzionalità plug-and-play che supportano DisplayPort 1.4 e Power Delivery 3.0. Troviamo inoltre Wi-Fi 6E e supporto Bluetooth 5.2.

Legion Go inoltre potrà vantare l'applicazione Legion Space, progettata specificamente per il dispositivo e che consente agli utenti di accedere rapidamente a tutte le piattaforme e gli store online, visualizzare i giochi installati localmente. La console permette di usufruire anche di Xbox Game Pass Ultimate, con una merbership di 3 mesi inclusa, e di utilizzare lo store Gamesplanet. Legion Space consente inoltre agli utenti di regolare rapidamente impostazioni come risoluzione, frequenza di aggiornamento, luminosità e altro al volo.