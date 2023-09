Lenovo laptop Legion 9i da 16 pollici: prezzo, uscita e dettagli, anche degli zaini da gaming

Va notato che il prezzo italiano potrebbe essere superiore rispetto a quello qui sopra indicato che per ora è un prezzo generico per la regione EMEA.

Lenovo Legion 9i, le caratteristiche

Lenovo Legion 9i da 16 pollici

Lenovo Legion 9i propone uno schermo da 16 pollici. Sotto la scocca monta un processore Intel Core i9-13980HX di 13ma generazione, una GPU Laptop NVIDIA GeForce RTX 4090 e una RAM 64GB Overclocked 5600Mhz Dual Channel DDR5 o 32GB Overclocked 6400Mhz DDR5 Dual Channel.

Il Lenovo Legion 9i presenta l'innovativo sistema di raffreddamento a liquido integrato, noto come Legion Coldfront, che rappresenta il primo di questo tipo su un laptop da gioco con schermo da 16 pollici. Questo sistema consente al laptop di gestire un Thermal Design Power (TDP) fino a 230W, il tutto mantenendo un peso contenuto di soli 2,56 kg. Sviluppato in collaborazione con Cooler Master, il sistema agisce direttamente sulla VRAM della GPU, assicurando un controllo termico efficace durante le sessioni di gioco intense. Quando la temperatura della GPU raggiunge gli 84°C, il sistema entra in azione per raffreddarla nuovamente. Insieme al sofisticato sistema di raffreddamento ad aria, composto da tre ventole e potenziato dall'intelligenza artificiale con 6.333 prese d'aria singole, il Lenovo Legion 9i mantiene la sua temperatura ottimale anche durante le sessioni di gioco prolungate e la creazione di contenuti ad alta intensità. Per controbilanciare l'aggiunta di peso derivante dal sistema di raffreddamento a liquido, gli ingegneri di Lenovo hanno concepito una copertura frontale innovativa e leggera, realizzata con trucioli di carbonio forgiato.

Il fondo del Lenovo Legion 9i

Lenovo Legion 9i vanta inoltre un display configurabile fino a Lenovo PureSight 3.2K Mini-LED 16:10 con frequenza di aggiornamento a 165 Hz. Se siete dei creatori di contenuti, inoltre, avrete la possibilità di passare dagli spazi colore DCI-P3 a sRBG nel software X-Rite preinstallato grazie alla calibrazione del colore di fabbrica per unità del display. Con un rapporto screen-to-body al 94% e i mini-led, si ottengono risultati incredibili e immagini grandi.

Lo spazio di archiviazione è inoltre di 2 TB con un SSD PCIe (Gen 4) che permette di istallare senza limitazioni tutti i propri giochi preferiti e i programmi necessari per lavorare.

Il retro del display del Lenovo 9i

La funzionalità Smart FPS integrata nel chip Lenovo LA-2 AI si connette direttamente al display per monitorare i fotogrammi al secondo e regolare automaticamente la potenza di GPU e CPU, assicurando FPS elevati in qualsiasi situazione di gioco. L'innovativo chip AI Lenovo LA-2 sincronizza l'illuminazione con il sistema RGB Legion Spectrum, presente sulle strisce attorno alla tastiera, sulla parte inferiore del telaio, sul logo Legion sulla cover superiore e sulla tastiera Lenovo TrueStrike RGB, in base alle immagini visualizzate sullo schermo. Questo coinvolge il giocatore in modo profondo nell'esperienza di gioco. In aggiunta, il software Tobii Horizon offre il tracciamento del movimento della testa, amplificando l'immersione dei giocatori nei titoli più competitivi.

Lenovo Legion 9i promette di essere sempre carino grazie alla batteria da 99,99 Wh. È possibile alimentarla tramite l'adattatore Slim da 330W o il Type-C da 140W, entrambi inclusi nella confezione. La connettività avanzata Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3 è fornita dalla scheda Wi-Fi Filogic 380 di MediaTek, che offre una velocità wireless fino a 6,5 Gbps.

Vista laterale dall'alto del Lenovo Legion 9i

Come per gli altri laptop della serie Lenovo Legion, il Lenovo Legion 9i propone Windows 11 e un abbonamento di 3 mesi a Xbox Game Pass Ultimate, offrendo ai giocatori l'opportunità di godersi fin da subito centinaia di giochi di alta qualità. La presenza di Nahimic by SteelSeries conferisce un vantaggio aggiuntivo in ambito videoludico, grazie all'audio 3D coinvolgente che permette ai giocatori di percepire chiaramente i compagni di squadra e di ottenere una maggiore consapevolezza spaziale, fondamentale nelle sfide competitive. Per gli streamer non mancano i controlli di bilanciamento e nelle impostazioni EQ regolabili, che consentono di mantenere la concentrazione focalizzata sulla vittoria.

L'applicazione software Lenovo Vantage amplifica l'esperienza, fornendo un'ampia gamma di strumenti all-in-one, tra cui un dashboard per le prestazioni in tempo reale, funzioni di overclocking e controlli intelligenti per le ventole. Una nuova modalità di personalizzazione delle ventole permette ai giocatori di sfruttare ogni possibile vantaggio competitivo. Ogni dispositivo Lenovo Legion è accompagnato da Legion Arena, che consente ai giocatori di accedere facilmente ai giochi posseduti su diverse piattaforme, offrendo una libreria unificata e semplificando la scelta del titolo da giocare. Inoltre, è disponibile l'opzionale supporto Lenovo Premium Care, rivolto a coloro che desiderano accedere a un supporto tecnico avanzato con servizi a domicilio e monitoraggio preventivo dello stato del PC.

"Con l'introduzione di Lenovo Legion 9i abbiamo toccato l'apice in termini di innovazione nel panorama dei laptop da gioco che Lenovo Legion mette sul mercato. Lenovo Legion 9i è il primo laptop nell'ecosistema Lenovo Legion con un sistema di raffreddamento a liquido integrato e ottimizzazione dei chip hardware alimentati da IA. La cover frontale in carbonio forgiato, che rende unico ogni laptop, conferisce al PC maggiore leggerezza a quei gamer e content creator che vogliono soltanto il meglio" ha affermato Jun Ouyang, VP e GM Consumer Business Segment, IDG, Lenovo. "Sfidiamo costantemente i limiti durante la progettazione di soluzioni per il gaming. Lenovo Legion 9i (16", 8) ha stabilito per noi un nuovo punto apicale che proveremo con ambizione a superare in futuro."