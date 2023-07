My Hero Academia: il cosplay di Momo Yaoyorozu di sickly.sweet dimostra di essere molto snodata

My Hero Academia racconta la storia di grandi eroi e villain, con un ampio cast che continua ad espandersi di stagione in stagione e di arco narrativo in arco narrativo. I personaggi preferiti dai fan sono però spesso quelli presentati sin dall'inizio della serie, come la studentessa Momo Yaoyorozu. Ora, possiamo vedere un cosplay di Momo Yaoyorozu realizzato da sickly.sweet.

sickly.sweet ci propone Momo Yaoyorozu con il suo tipico costume da eroina. In questo scatto, però, vediamo la cosplayer che si esibisce in un calcio alto, ricordandoci che gli eroi di My Hero Academia devono sì essere abili nell'uso dei propri poteri, ma devono anche essere in ottima forma fisica per combattere il crimine.

Se siete fan di My Hero Academia, allora dovreste vedere il cosplay di Momo Yaoyorozu di pamdroid18 è semplice ma efficace. Ecco anche il cosplay di Momo Yaoyorozu di yael_2929 è l'anime nella realtà. Come non citare poi il cosplay di Himiko Toga di arubachanii si trasforma in video. Chiudiamo con il cosplay di Camie di miaa.lixx è una perfetta creazione dell'anime.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Momo Yaoyorozu realizzato da sickly.sweet? Il personaggio di My Hero Academia è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?