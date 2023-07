Exoprimal supera un milione di giocatori e regala una skin

La notizia è arrivata tramite Twitter ( o X, chiamatelo come preferite ), dove Capcom ha scritto : "Oltre un milione di giocatori si è unito agli scontri in Exoprimal! Per commemorare questo raggiungimento, una skin Skywave gratuita sarà inclusa dell'aggiornamento del 16 agosto 2023. Siamo al lavoro sui miglioramenti per il gioco basati sul feedback dei giocatori. Grazie per il vostro continuo supporto!"

I numeri di Exoprimal nell'era Game Pass

Le classi di Exoprimal

Exoprimal ha superato il milione di giocatori, ma ovviamente questa cifra non ci dice esattamente quante vendite ha accumulato, visto che il gioco è presente su Game Pass. Ricordiamo tra l'altro che su Steam Exoprimal ha ottenuto un picco al lancio di 4.522 giocatori: anche questa cifra non ci dice quante vendite ha ottenuto sulla piattaforma di Valve, ma di certo non promette bene: un gioco di maggior successo - Resident Evil 4 - ha ottenuto un picco superiori, ovvero oltre i 168.000 giocatori.

Non è impossibile che buona parte dei giocatori provengano da Game Pass. Va poi considerato che tutto dipenderà dal successo a lungo termine: in qualità di gioco "as a service", Exoprimal mira a coinvolgere i giocatori per mesi e magari anche anni; un piccolo successo iniziale non basta. Solo il tempo ci dirà come andranno le cose.