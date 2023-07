X, il nuovo Twitter: la CEO spiega cosa sia, la risposta è 'tutto'

Come vi abbiamo già riportato, Elon Musk sembra pronto a dare un colpo di spugna a Twitter per trasformarlo in qualcosa di nuovo, per ora noto come X. Non è chiaro esattamente quale sia il piano del proprietario di Telsa e SpaceX, ma Linda Yaccarino - CEO di Twitter - ha dato qualche dettaglio in più.

In breve, la CEO ha affermato che X è una nuova versione dell'interattività illimitata del web e sarà basato su "audio, video, messaggistica, pagamenti/banche", ovvero un "mercato globale per idee, beni, servizi e opportunità". Il tutto a base IA. X mira a offrire "tutto". Cosa voglia dire nel dettaglio è tutto un altro discorso, ma supponiamo che si debba attendere per vedere cosa Musk e il suo team vogliano offrire.