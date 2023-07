The Expanse: A Telltale Series, un trailer presenta l'Episodio Bonus Archangel

L'Episodio Bonus Archangel sarà incluso nella Deluxe Edition di The Expanse: A Telltale Series in vendita al prezzo di 44,99 euro su tutte le piattaforme. Questa edizione include anche la colonna sonora digitale del gioco e l'accesso anticipato di 24 ore a tutti gli episodi.

Incentrato su Chrisjen Avasarala , Segretario Generale delle Nazioni Unite e capo del governo terrestre, l'episodio bonus la vedrà "affrontare le minacce alla Terra e gli avversari politici che cercano di farla fuori, il tutto gestendo il dramma familiare in un giorno che cambierà la sua vita per sempre".

The Expanse: A Telltale Series arriva questa settimana su PC e console

Mancano pochissimi giorni al lancio del primo episodio di The Expanse: A Telltale Series, fissato per giovedì 27 luglio 2023 su PC (tramite Epic Games Store), PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Per chi non lo sapesse è un videogioco che funge da prequel alla celebre serie televisiva di Amazon Prime Video, sviluppato da Telltale Games e Deck Nine, che verrà pubblicato suddiviso in cinque episodi più quello bonus Archangel, che come accennato in precedenza arriverà durante l'autunno.

Il gioco ci mette nei panni di Camina Drummer, Primo Ufficiale dell'Artemide, una nave di recuperatori in cerca di un colpo grosso nelle regioni esterne della Cintura. Dovremo contenere un equipaggio pieno di rapporti difficili e personalità forti, e prendere decisioni difficili che influenzeranno il destino di tutti.