Il nuovo Humble Bundle è dedicato interamente alle avventure di Telltale, che potete avere per pochi euro

Il nuovo Humble Bundle è completamente dedicato alle avventure episodiche di Telltale Games. Si chiama infatti The Telltale Collection Game Bundle e comprende vari titoli, tra i quali i classici The Wolf Among Us, di cui è incerto il destino del seguito, e Tales of Monkey Island, serie episodica apocrifa dedicata alle avventure di Guybrush Threepwood. Anche il prezzo è davvero concorrenziale, visto che con soli 11,22 euro si possono ottenere tutti i giochi.