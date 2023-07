ChinaJoy 2023: annunciata la line-up PlayStation, che include Lost Soul Aside e Helldivers 2

Come per le precedenti edizioni, Sony parteciperà al ChinaJoy 2023 , la manifestazione videoludica in programma tra venerdì 28 e lunedì 31 luglio presso lo Shanghai New International Expo Center, in Cina. La compagnia ha annunciato in queste ore la line-up PlayStation , che include diversi giochi first party, titoli appartenenti al PlayStation China Hero Project, ma anche tante produzioni di terze parti. Ecco l'elenco completo:

La line-up PlayStation del ChinaJoy 2023

Per chi non lo sapesse, il PlayStation China Hero Project è un'iniziativa lanciata da Sony nel 2016 per finanziare gli sviluppatori in Cina e pubblicarle i loro giochi in tutto il mondo su PS5 e PS4. Tra i progetti che fanno parte di questo progetto c'è anche Lost Soul Aside, l'action RPG ispirato a Final Fantasy, che come abbiamo visto sarà tra i protagonisti del ChinaJoy, dove per l'occasione i partecipanti potranno provare anche una demo gratuita.

Per quanto riguarda i giochi first-party che Sony porterà all'evento, la maggior parte sono già disponibili sul mercato da tempo, come ad esempio Gran Turismo 7 e Horizon Call of The Mountain. L'unico che ancora deve arrivare sul mercato è Helldivers 2, lo sparatutto in terza persona cooperativo di Arrowhead, di cui recentemente abbiamo visto un nuovo gameplay trailer.

Discorso simile per i giochi delle terze parti, che includono tra gli altri Final Fantasy 16, Street Fighter 6 e It Takes Two. Tra i titoli inclusi c'è anche Phantom Blade Executioners, un action a scorrimento orizzontale ambientato nello stesso universo di Phantom Blade 0, uno dei giochi più interessanti presentati durante il PlayStation Showcase di maggio.