Lost Soul Aside sarà al ChinaJoy con una demo giocabile, è l'action RPG esclusiva PlayStation

Di conseguenza è probabile che nei prossimi giorni spunteranno in rete dei video gameplay tratti da questa demo, permettendoci di avere un ulteriore assaggio di Lost Soul Aside e farci un'idea sullo stato dei lavori di questa atteso atteso action RPG per PS5, PS4 e PC. Non è da escludere che questa versione di prova successivamente venga resa disponibile sul PlayStation Store, ma questa è più una speranza che una certezza. Staremo a vedere.

Lost Soul Aside sarà tra i protagonista del ChinaJoy 2023 che si svolgerà tra il 28 e il 31 luglio. Per l'occasione il team di sviluppo permetterà ai visitatori di provare con mano il loro gioco, grazie a una demo che sarà disponibile presso lo stand PlayStation.

Lost Soul Aside, un action RPG ispirato a Final Fantasy 15

Quello di Lost Soul Aside è stato un percorso decisamente lungo. È nato nel 2014 come un progetto amatoriale di un singolo sviluppatore, Yang Bin, che ha preso ispirazione dai trailer di Final Fantasy 15, che all'epoca non era ancora uscito, per realizzare un action RPG. Nel 2016 è stata mostrato un prototipo del gioco, che visto il suo grande potenziale in breve tempo ha attirato le attenzioni di tantissimi giocatori, ma anche di publisher, che si sono offerti di finanziare il progetto.

Tra questi c'era anche Sony che è infine è diventato il pubblisher ufficiale di Lost Soul Aside come parte del PlayStation China Hero Project, un'iniziativa volta a dare risalto alle produzioni made in Cina e penetrare ulteriormente in questo mercato. Di conseguenza a Yang Bin è stato affiancato un team di sviluppo completo, Ultizero Games, e attualmente il gioco è in sviluppo per PS5, PS4 e PC, con data di uscita ancora da confermare.